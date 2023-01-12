США заявили о поддержке решения Японии приобрести «потенциал контрудара»

США поддерживают решение властей Японии приобрести «потенциал контрудара» за счет ракетных вооружений, страна также намерена расширить присутствие на японских островах своих морских пехотинцев. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов и Минобороны США и Японии, трансляция шла на странице Госдепартамента США в Twitter.

«На нашей встрече сегодня мы решительно поддержали решение Японии приобрести потенциал контрудара. И мы подтвердили, что тесное взаимодействие относительно использования этого потенциала укрепит альянс США и Японии», — сказал Остин.

Он добавил, что 12 января подпишет с японским коллегой соглашение, которое позволит оборонным предприятиям двух стран наладить «плотную кооперацию» в сфере передовых технологий и усилит связи между индустриальными базами США и Японии.

США, по словам Остина, хотят расширить присутствие американских морпехов в Японии к 2025 году. Военные создадут новый полк, который будет обеспечивать оборону прибрежной зоны. Для этого 12-й полк полевой артиллерии реорганизуют в 12-й прибрежный полк морской пехоты, пояснил глава Минобороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой же пресс-конференции назвал Китай самым серьезным вызовом для Вашингтона, Токио и других союзников.

«Мы (США и Япония. — РБК) согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнерами», — сказал он.

Япония начала развивать свои ракетные вооружения в 2019 году. Тогда газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников сообщила, что Токио собирается разработать первую японскую крылатую ракету дальностью 400 км.

В конце ноября газета Mainichi Shimbun писала, что Япония обдумывает разработку новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 тыс. до 3 тыс. км. На данный момент максимальную дальность полета из всех ракет, стоящих на вооружении страны, имеют противокорабельные ракеты Type 12 — чуть более 100 км, уточняла газета. Власти хотят увеличить дальность пуска этих ракет до 1 тыс. км.

В начале декабря телеканал NHK писал, что Минобороны Японии рассматривает возможность размещения планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо рядом с Курилами и Сахалином. Российский МИД пригрозил принять ответные меры, если Япония будет создавать угрозу безопасности страны.

В декабре Япония обновила стратегию национальной безопасности, документ предусматривает увеличение расходов на оборону в два раза — с 1 до 2% ВВП.