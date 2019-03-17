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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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СМИ узнали о планах Японии создать ракету с дальностью действия 400 км

Министерство обороны Японии решило разработать крылатую ракету, дальность действия которой составит 400 км. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников. Ракетами планируют оснастить истребители ВВС страны, как предполагается, они смогут атаковать корабли противника вне пределов досягаемости его ПВО.

Как пишет издание, подобная разработка будет первой в стране, развитие собственных крылатых ракет было включено в новый план обороны, одобренный кабинетом министров Японии в декабре прошлого года.

Основой станет сверхзвуковая ракета ASM3 класса «воздух-земля», разработка которой завершилась в 2017 году. Ракета имеет скорость 3 маха и радиус действия от 100 км.

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СМИ узнали о планах Токио создать ударные самолеты для электронной войны

Как отмечает газета, для должного реагирования на растущие оборонные возможности Китая требуется ракеты с удвоенной дальностью полета, поэтому японское военное ведомство поставило под сомнение эффективность ASM3. Из-за малого радиуса действия Минобороны не включило ее в план закупок на 2018 и 2019 годы. Средства на разработку новой ракеты заложат в бюджет на 2020 финансовый год.

В январе Yomiuri сообщила, что Япония решила разработать ударные самолеты для ведения электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи противника. Основной целью разработки, по данным газеты, является способность противодействовать вооруженным силам России и Китая.
 

Теги: Япония, крылатая ракета
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