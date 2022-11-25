Mainichi Shimbun узнала о плане Токио создать ракеты дальностью 3 тыс. км

Власти Японии изучают вопрос о размещении в трех регионах новых ракет наземного базирования для обороны отдаленных территорий, пишет газета Mainichi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Разместить ракеты могут на юго-западных островах Нансэй или около вулкана Фудзияма неподалеку от Токио. Столица Японии находится на острове Хонсю в восточной части страны. Также рассматривается развертывание комплексов на северном острове Хоккайдо, пишет газета.

Сейчас максимальную дальность полета из всех ракет, стоящих на вооружении Сил самообороны Японии, имеют противокорабельные ракеты «Тип 12». Она составляет чуть более 100 км, уточняет газета. Власти хотят модернизировать эти снаряды и увеличить дальность полета до 1 тыс. км. Также, по данным источников, рассматривается возможность разработки новых ракет, в том числе гиперзвуковых, с радиусом действия от 2 до 3 тыс. км.

Развертывание ракет, по данным газеты, планируют разделить на три этапа. На первом из них модернизированные снаряды с радиусом действия чуть более 1 тыс. км разместят на островах Нансэй. Это произойдет примерно в 2026 году, утверждает Mainichi Shimbun. На втором этапе ракеты дальностью около 2 тыс. км могут разместить на острове Хонсю в окрестностях Фудзиямы. Третий этап включает развертывание ракет на северном острове Хоккайдо к середине 2030-х годов. Дальность полета этих ракет может составить порядка 3 тыс. км., отмечает издание.

Ракеты, по его данным, планируют применять для обороны островов в префектуре Окинава, а также архипелага Сэнкаку. Принадлежность последнего оспаривают Япония и Китай.

Власти Японии, начиная с 1976 года, тратили на обороны сумму, не превышающую 1% ВВП. После того, как премьером страны осенью 2021 года стал Фумио Кисида, его Либерально-демократическая партия Японии предложила увеличить расходы на оборону вдвое — до 2% ВВП.

В декабре 2021 года Nikkei сообщил, что кабинет министров решил пересмотреть оборонную стратегию государства к концу 2022 года в сторону роста расходов. В период с 2023 по 2027 год правительство собиралось потратить на оборону рекордные 30 трлн иен (около $263 млрд), отмечал портал. Деньги, по его данным, собирались направить на закупку новой техники, отправку войск к островам на границе с Китаем и усиление противоракетной обороны.