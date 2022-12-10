NHK узнал о планах Японии разместить гиперзвуковое оружие рядом с Россией
Минобороны Японии рассматривает возможность размещения планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо (граничит с Сахалином и Курилами), сообщает теклеканал NHK со ссылкой на представителей ведомства.
Для этого в составе Сухопутных сил самообороны страны планируется к 2026 году создать два новых подразделения, которые будут управлять этим оружием.
Ракеты имеют радиус действия несколько сотен километров, а в течение нескольких лет после развертывания дальность пуска собираются увеличить до более чем 1000 км.
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