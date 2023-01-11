WSJ узнала о значительных потерях Украины под Артемовском

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Вооруженные силы Украины теряют под Бахмутом (российское название — Артемовск) больше людей, чем российская сторона, заявил газете The Wall Street Journal один из неназванных командующих украинской армией в городе.

«Пока обменный курс наших жизней на их в пользу россиян. Если это будет продолжаться, мы можем закончиться», — сказал он.

«Это не я, это царь Леонид понял, что вы должны сражаться с врагом на местности, которая выгодна для вас», — сказал собеседник издания, имея в виду правителя Спарты, который воевал против армии Персидской империи и погиб в Фермопильском сражении.

Западные и некоторые украинские чиновники, военные и аналитики все больше беспокоятся о том, что Киев «упорно цепляется за город с ограниченным стратегическим значением» и теряет там силы, сражаясь на российских условиях, пишет WSJ. По мнению некоторых из них, ВСУ лучше отступить на новую оборонительную линию на высотах к западу от Бахмута. Такая перегруппировка пока еще может позволить сохранить боевую мощь украинских военных, считают они.

Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Несколько месяцев за город идут ожесточенные бои. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города.

11 января в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль поселка Подгородное в пригороде Артемовска. Тогда же основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, который находится примерно в 10 км от Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Соледара, Артемовска и Северска позволит «разрушить линию фронта в ДНР».

Украинская сторона сообщала о тяжелом положении военных в Артемовске. Президент Владимир Зеленский в январе говорил, что ситуация в Артемовске тяжелая и мучительная, а в январе назвал ее «одной из самых болезненных». В офисе украинского президента говорили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

В начале января Пригожин рассказал, что из-за исторических и географических условий Артемовск является уникальным и очень сложным местом с точки зрения ведения боевых действий. Город разделен на несколько частей водными преградами, изобилует оврагами и высотами. «Вишенкой на торте» основатель ЧВК назвал систему соледарских и бахмутских шахт, которые образуют «фактически сеть подземных городов». Кроме того, по его словам, к Артемовску прилегают другие населенные пункты, которые создают «единую систему обороны».