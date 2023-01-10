Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств российской армии
У российских войск в ближайшее время появится обновление арсеналов ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства. Вступительное слово министра опубликовано в телеграм-канале Минобороны.
«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня», — заявил Шойгу. Он добавил, что России необходимо «совершенствовать систему управления и связи» и добавил, что для этого будут использованы технологии искусственного интеллекта.
Также, по словам Шойгу, российские войска будут развивать ядерную триаду (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы) и поддерживать ее боеготовность, поскольку «ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета» государства. Помимо этого, Шойгу заявил, что в новом году планируется провести модернизацию работы военкоматов, включая цифровизацию баз данных.
3 января президент Владимир Путин поручил Минобороны к 1 февраля представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в военной операции, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами.
23 декабря Шойгу посещал Ижевск с рабочей поездкой, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, он проинспектировал производственные мощности концерна «Калашников». До этого он приезжал на передовую с проверкой размещения личного состава и техники в пунктах дислокации воинских частей.