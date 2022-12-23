Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа
Министр обороны Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с Ижевск с рабочей поездкой, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом РБК сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа. В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия Концерна «Калашников», — рассказали в пресс-службе министерства.Материал дополняется.
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