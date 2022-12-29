Шойгу призвал понять, что работа по координации СВО «не на один день»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 10:14
Правительство продлило действие программы льготной ипотеки Политика, 10:14
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 10:08 
Криптоплатформа 3Commas признала утечку ключей API Крипто, 10:03
Что такое блокчейн и когда он появился ПАО Сбербанк, реклама, 10:00
Что будет с экономикой России в 2023 году: прогнозы экспертов Pro, 09:58
Эксперты предупредили о не связанном с рецессией риске для акций США Инвестиции, 09:56
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом Политика, 09:54
Пожар в элитном казино на таиландско-камбоджийской границе. Видео Общество, 09:52
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 09:35
Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов Политика, 09:30
Замуж невтерпеж: как Москва повышает доступность регистрации брака Город, 09:30
Доверенное лицо распоряжается вашими активами как своими. Что делать Pro, 09:29
Клишас назвал эпатажным предложение отобрать имущество уехавших из страны Политика, 09:29
Политика ,  
0 

Шойгу призвал понять, что работа по координации СВО «не на один день»

Шойгу: частичная мобилизация завершена, работа по координации СВО «не на один день»
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу открыл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

«Работа очень важна, — сказал министр, обращаясь к участникам заседания, — и что самое главное — она не на один день. Это надо понимать. Не на один день, потому что проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — сказал Шойгу.

Он напомнил присутствующим, что частичная мобилизация в России завершена.

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — продолжил министр обороны.

Президент России Владимир Путин 20 декабря образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине.

Группу возглавил зампред Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. По распоряжению президента, группа займется взаимодействием обеих палат парламента и государственных органов в вопросах мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также группа займется социальной защитой родственников участников спецоперации.

В октябре Путин поручил создать координационный совет при правительстве «в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Это решение последовало за введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления», — определил Путин суть нового координационного совета.

Читайте на РБК Pro
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Банки ЕС отказывают россиянам в обслуживании. Как защитить свои права
Родитель-бортинженер: как действовать в этой роли и почему это важно

Материал дополняется
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter