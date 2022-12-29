Шойгу призвал понять, что работа по координации СВО «не на один день»
Министр обороны Сергей Шойгу открыл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».
«Работа очень важна, — сказал министр, обращаясь к участникам заседания, — и что самое главное — она не на один день. Это надо понимать. Не на один день, потому что проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — сказал Шойгу.
Он напомнил присутствующим, что частичная мобилизация в России завершена.
«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — продолжил министр обороны.
Президент России Владимир Путин 20 декабря образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине.
Группу возглавил зампред Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. По распоряжению президента, группа займется взаимодействием обеих палат парламента и государственных органов в вопросах мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также группа займется социальной защитой родственников участников спецоперации.
В октябре Путин поручил создать координационный совет при правительстве «в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Это решение последовало за введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления», — определил Путин суть нового координационного совета.
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