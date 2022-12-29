Шойгу призвал понять, что работа по координации СВО «не на один день»

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу открыл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

«Работа очень важна, — сказал министр, обращаясь к участникам заседания, — и что самое главное — она не на один день. Это надо понимать. Не на один день, потому что проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — сказал Шойгу.

Он напомнил присутствующим, что частичная мобилизация в России завершена.

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — продолжил министр обороны.

Президент России Владимир Путин 20 декабря образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине.



Группу возглавил зампред Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. По распоряжению президента, группа займется взаимодействием обеих палат парламента и государственных органов в вопросах мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также группа займется социальной защитой родственников участников спецоперации.

В октябре Путин поручил создать координационный совет при правительстве «в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Это решение последовало за введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления», — определил Путин суть нового координационного совета.

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