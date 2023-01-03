Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении военных всем необходимым

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минобороны России должно к 1 февраля представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в спецоперации, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами. Это следует из списка поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с матерями военных. Ответственным за выполнение этой задачи назначен министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча главы государства с матерями прошла 25 ноября 2022 года. Путин, в частности, заверил их, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию солдат в зоне спецоперации.

В перечень поручений президента также вошло требование к Минобороны при участии АНО «Комитет семей воинов Отечества» поддержать российских документалистов в подготовке фильмов об участниках спецоперации, «проявивших отвагу, мужество и героизм». Минкультуры же должно представить предложения по обеспечению показа документального кино о спецоперации и «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии» в кинотеатрах, а также по организации фестиваля патриотического документального кино.

Министерства здравоохранения и обороны должны изучить возможность использовать подведомственные Минздраву больницы для лечения и реабилитации участников спецоперации. Правительству и АНО «Комитет семей воинов Отечества» президент поручил разработать программу профессиональной переподготовки, реабилитации и психологического сопровождения военнослужащих.