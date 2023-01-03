Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении военных всем необходимым

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В Запорожской области ввели пропуска для проезда через блокпосты Политика, 19:33
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
Times of Israel узнала о послании Лаврову от Блинкена Политика, 19:22
В Омской области самолет на сверхнизкой высоте пролетел над шоссе. Видео Общество, 19:08
Bloomberg узнал о спорах в ФРГ по поводу замороженных российских активов Экономика, 19:04
Президент ФИФА ответил на критику за селфи с гробом Пеле Спорт, 19:00
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:19
Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении военных всем необходимым Политика, 18:19
Экс-чемпиона мира по боксу арестовали после ДТП со смертельным исходом Спорт, 18:17
Меладзе ответил на призывы лишить его гражданства из-за видео из Дубая Общество, 18:10
Путин поручил распространить льготы на воевавших в ДНР и ЛНР с 2014 года Политика, 17:44
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 17:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении военных всем необходимым

Путин поручил Минобороны доложить об обеспечении участников СВО оружием и экипировкой
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минобороны России должно к 1 февраля представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в спецоперации, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами. Это следует из списка поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с матерями военных. Ответственным за выполнение этой задачи назначен министр обороны Сергей Шойгу.

Встреча главы государства с матерями прошла 25 ноября 2022 года. Путин, в частности, заверил их, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию солдат в зоне спецоперации.

В перечень поручений президента также вошло требование к Минобороны при участии АНО «Комитет семей воинов Отечества» поддержать российских документалистов в подготовке фильмов об участниках спецоперации, «проявивших отвагу, мужество и героизм». Минкультуры же должно представить предложения по обеспечению показа документального кино о спецоперации и «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии» в кинотеатрах, а также по организации фестиваля патриотического документального кино.

Министерства здравоохранения и обороны должны изучить возможность использовать подведомственные Минздраву больницы для лечения и реабилитации участников спецоперации. Правительству и АНО «Комитет семей воинов Отечества» президент поручил разработать программу профессиональной переподготовки, реабилитации и психологического сопровождения военнослужащих.

Теги
Персоны
Владимир Путин Минобороны Сергей Шойгу военные

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации
Политика
Банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их семей
Экономика
Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter