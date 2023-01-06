В Севастополе простились с погибшими при обстреле морпехами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прошедших в регионе похоронах погибших во время военных действий на Украине морпехов.

Командир стрелкового взвода Алексей Куликов, замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе Дмитрий Клёпов и старшина Дмитрий Мельниченко погибли при артиллерийском обстреле в Херсонской области.

По словам губернатора, все трое служили в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу назвал объем потерь в спецоперации. По его словам, потери России составили 5937 человек. После этого официальных данных о потерях власти не сообщали, руководители регионов периодически сообщают о прощании с погибшими военными.