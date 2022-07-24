Убийца Абэ пройдет психиатрическую экспертизу

Японец Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, пройдет психиатрическую экспертизу по требованию прокуратуры, передают агентство Kyodo и The Japan Times со ссылкой на собственные источники.

Соответствующее требование прокуратуры удовлетворил районный суд префектуры Нара, где застрелили Абэ. Ожидается, что мужчина останется под наблюдением специалистов до 29 ноября. Ранее Ямагами арестовали до этой же даты. Врачи проверят, способен ли он нести уголовную ответственность за свои действия, и, если да, то в какой степени.

Подозреваемого не будут допрашивать, пока он находится под наблюдением. Ямагами не могут предъявить обвинение, пока экспертиза не установит его вменяемость.

Также правоохранители изучат оружие, из которого Ямагами выстрелил в Абэ. Известно, что он изготовил его самостоятельно.

Ямагами выстрелил в Абэ 8 июля, когда тот выступал с речью в поддержку Либерально-Демократической партии в городе Нара. Экс-премьер получил два огнестрельных ранения — в область груди и шеи. Политика экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Ямагами признал вину в убийстве Абэ. Свой поступок он объяснял несогласием с политикой экс-премьера. Позднее задержанный заявил, что считал политика связанным с некой группировкой, которой его мать пожертвовала деньги. После этого, пояснял Ямагами, в его семье испортились отношения. По данным Kyodo, обвиняемый был в обиде на секту «Церковь объединения», а его мать отнесла туда ¥100 млн ($720 тыс.).

Читайте на РБК Pro Pro Восемь признаков того, что работник может уволиться Восемь признаков того, что работник может уволиться Статьи Pro Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Статьи Pro Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Инструкции Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Статьи Pro Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Статьи Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Статьи

Тело Абэ кремировали 12 июля. Государственные похороны политика состоятся 27 сентября в Токио.