Россию на похоронах Абэ будет представлять Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россию на похоронах бывшего премьер-министра Японии будет представлять специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой. Это следует из списка представителей зарубежных стран, опубликованного на сайте японского МИДа.

«Россия: Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества», — говорится в документе.

Швыдкой подтвердил ТАСС, что посетит Токио для участия в похоронах Синдзо Абэ. По его словам, в церемонии также примет участие посол России в Японии Михаил Галузин.

Всего МИД Японии получил сообщения о планах присутствовать на похоронах Абэ от представителей 217 стран, регионов и международных организаций.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он умер в результате покушения 8 июля. Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии в городе Нара, когда в него выстрелил бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Его арестовали и направили на психиатрическую экспертизу.

Фактические похороны Абэ состоялись 12 июля. Траурный кортеж проехал по улицам Токио, чтобы японцы могли попрощаться с Абэ, затем его кремировали. Государственные похороны обычно проводят для членов императорской семьи Японии, Абэ станет вторым премьер-министром страны, для которого проведут такую церемонию. До этого единственным главой правительства, удостоенным такой чести, был Сигеру Ёсида, управлявший страной после Второй мировой войны в 1947–1954 годах. Ёсида умер в 1967 году.

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Государственные похороны Абэ пройдут в Токио 27 сентября. Изначально правительство планировало потратить на церемонию из бюджета страны около 250 млн иен (более $1,8 млн), однако эта сумма была рассчитана без учета расходов на обеспечение безопасности и прием более 6 тыс. гостей. Позднее сумма затрат была пересмотрена в большую сторону — до 1,65 млрд иен ($12 млн).