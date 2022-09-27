Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Фоторепортаж
27 сентября в Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На него было совершено покушение 8 июля, в тот же день политик скончался в больнице. Гражданские похороны и кремация прошли 12 июля. Как с Синдзо Абэ простились на государственном уровне — в фоторепортаже РБК.
Государственные похороны прошли на арене «Будокан» в Токио.
Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он находился в должности больше, чем другие послевоенные главы правительства и лидеры Либерально-демократической партии. Он погиб 8 июля: во время выступления Абэ с речью в поддержку партии в префектуре Нара на него было совершено покушение. Экс-премьер получил два ранения, от которых умер в больнице.
Нападавший Тэцуя Ямагами заявил, что напал на Абэ из-за его связей с «Церковью объединения» (секта, основанная в Южной Корее в 1950-е; организация официально опровергла причастность экс-премьера к ее деятельности). По словам подозреваемого, его мать пожертвовала крупную сумму этой организации и разорила семью. Также Ямагами дал показания, что мотивом его поступка стало несогласие с политикой экс-премьера. Его отправили на психиатрическую экспертизу по требованию прокуратуры. Врачи оставят мужчину под наблюдением до 29 ноября, чтобы определить, способен ли он нести уголовную ответственность
На фото: вдова Синдзо Абэ Акиэ Абэ несет его прах.
Через шесть дней после смерти Абэ премьер-министр Фумио Кисида заявил, что его предшественнику будут устроены государственные похороны. Это предложение встретило критику. Почетный профессор Университета Нихон Томоаки Иваи сказал: «Когда он [Фумио Кисида] первоначально принял решение о похоронах, многие высказались «за», но затем появились сообщения о причастности Абэ к «Церкви объединения», и оппозиция к этому решению усилилась». По данным Reuters, в Японии провели опрос, и около 62% респондентов заявили, что выступают против государственных похорон Абэ. Причинами назвали высокую цену мероприятия (около $12 млн), а некоторые сочли, что экс-премьер не достоин такой чести.
Государственные похороны Синдзо Абэ стали первыми в Японии с 1967 года, когда был похоронен бывший премьер-министр Сигэру Ёсида
На фото: наследный принц Японии Акисино (второй слева), наследная принцесса Кико (третья слева) и другие члены императорской семьи
Как сообщает CNN, церемонию прощания в Токио посетили более 4,3 тыс. человек. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что на похороны Синдзо Абэ прибудет более 190 иностранных делегаций, из которых около 50 будут включать высокопоставленных лиц на уровне глав государств
Прах Абэ перенесли в зал, где был показан фильм про его жизнь и карьеру. Премьер-министр Фумио Кисида (на фото) выступил с речью, отметив мужество и самоотверженность Абэ. Во время церемонии прощания также были почетный караул, салют и музыкальные представления перед правительственным приемом для иностранных гостей. Для обеспечения безопасности на мероприятии были задействованы более 20 тыс. полицейских
Среди иностранных гостей была вице-президент США Камала Харрис
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Бывший президент Франции Николя Саркози
Президент Европейского совета Шарль Мишель
Президент МОК Томас Бах
От России на похоронах был спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (на первом плане слева)
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук
На церемонии прозвучал национальный гимн Японии.
Тело Синдзо Абэ кремировали в июле. Церемония прощания прошла 12 июля в токийском храме Дзодзёдзи. На ней присутствовали члены его семьи, близкие друзья и коллеги. Дату госпохорон правительство Японии утвердило 22 июля