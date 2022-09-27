Государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Фоторепортаж

Государственные похороны прошли на арене «Будокан» в Токио.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он находился в должности больше, чем другие послевоенные главы правительства и лидеры Либерально-демократической партии. Он погиб 8 июля: во время выступления Абэ с речью в поддержку партии в префектуре Нара на него было совершено покушение. Экс-премьер получил два ранения, от которых умер в больнице.

Нападавший Тэцуя Ямагами заявил, что напал на Абэ из-за его связей с «Церковью объединения» (секта, основанная в Южной Корее в 1950-е; организация официально опровергла причастность экс-премьера к ее деятельности). По словам подозреваемого, его мать пожертвовала крупную сумму этой организации и разорила семью. Также Ямагами дал показания, что мотивом его поступка стало несогласие с политикой экс-премьера. Его отправили на психиатрическую экспертизу по требованию прокуратуры. Врачи оставят мужчину под наблюдением до 29 ноября, чтобы определить, способен ли он нести уголовную ответственность