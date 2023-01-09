Минобороны Польши создаст новую пехотную дивизию на востоке

Мариуш Блащак (справа) (Фото: MON_GOV_PL / Twitter)

В Польше создается 1-я дивизия пехоты легионов, которая будет действовать в основном в Подляском воеводстве (граничит с Белоруссией и Литвой). Об этом заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак, сообщается на сайте ведомства.

Министр назвал подразделение пятым тактическим союзом в сухопутных войсках польской армии. Новая дивизия будет состоять из четырех бригад, которые в свою очередь будут включать четыре батальона. В это подразделение должна попасть современная военная техника, сказал Блащак, в том числе танки Abrams. У артиллерийской бригады будут гаубицы K9 и Krab и беспилотные системы под кодовым названием Gladius.

«Нет сомнений, что мы имеем дело с попыткой восстановить Российскую империю. <...> Наша задача, задача польских властей — построить сильную польскую армию. Чтобы агрессор не решился напасть на нашу страну», — сказал Блащак. Варшава пытается «насытить» восточную часть страны военными, для чего и создаются новые воинские части, пояснил он.

Польша после начала российской военной операции на Украине активизировала укрепление обороны. Блащак в июле 2022 года пообещал создать в стране самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

В начале апреля Варшава закупила у Вашингтона 250 танков Abrams, их поставки планируется завершить в 2026 году. В конце июля США направили Польше истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО «по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса».

В конце ноября прошлого года заместитель польского министра обороны Марчин Очепа заявил, что вероятность войны с участием Польши «крайне высока». Его слова прозвучали спустя две недели после падения ракеты в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. В тот день Украина подверглась очередному ракетному обстрелу, целями которого российское Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Власти Польши и США сочли, что упавшая ракета была снарядом украинской ПВО, такое же мнение выразило российское военное ведомство. В Минобороны России заявили, что не наносили ударов близ польско-украинской границы.