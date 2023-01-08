Welt узнал о просьбе Польши к союзникам ослабить Россию

Министерство иностранных дел Польши, Варшава (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Польша, исходя из своих национальных интересов, стремится убедить союзников и партнеров по НАТО в необходимости радикально ослабить Россию. Об этом пишет Welt со ссылкой на польских дипломатов.

«Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России. Мы не стремимся к разрушению российского государства, но [стремимся] к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий», — заявил один из дипломатов.

Сотрудники польского МИДа также отметили, что перемирие на российских условиях позволит России собраться с силами. Поэтому Польша предлагает своим союзникам «сдержать Россию раз и навсегда».

В мае 2022 года Польша передала Киеву партию военной техники, в которую вошли танки Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотники и т.д. «Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — сообщили тогда в Варшаве.

Кроме танков в пакет военной помощи Украине от Польши вошли ПЗРК, системы РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы. Накануне стало известно, что Польша отказалась передать Украине немецкие танки Leopard 2.