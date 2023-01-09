В Польше допустили передачу Украине «символического количества» Leopard

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Польша может передать Украине лишь символическое количество немецких танков Leopard — несколько или несколько десятков, заявил в эфире Radio ZET представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох.

«Говорить, что Польша отдаст несколько сотен штук, — это абсурд», — подчеркнул он.

5 января The Wall Street Journal со ссылкой на польского дипломата писала, что Польша изучают поставки Leopard. «Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, чтобы это помогло Украине», — сказал другой собеседник газеты — чиновник из Чехии, который участвует в процессе доставки военной техники на Украину. Директор Польского института международных дел Славомир Дембски считает, что срок передачи танков Украине будет зависеть от того, как быстро Польша получит замену им из Южной Кореи и США.

При этом Варшава не хочет поставлять Киеву танки Leopard «без широкой коалиции». По словам Кумоха, создание такой коалиции обсуждается. Вслед за Польшей от передачи танков в одиночку отказалась Германия.

В мае Польша передала Украине более 230 танков Т-72М1. «Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — заявили тогда в Варшаве.

Россия критикует поставки вооружений на Украину странами Запада. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей специальной военной операции несмотря на военную помощь Киеву.