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Беспорядки в Бразилии ,  
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МИД России осудил погромы в правительственных зданиях в Бразилии

МИД России: решительно осуждаем устроенные бразильской оппозицией погромы
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

МИД России выразил осуждение в связи с протестами в Бразилии, начатыми сторонниками бывшего президента страны Жаира Болсонару 8 января. Комментарий официального представителя Марии Захаровой опубликован в телеграм-канале ведомства.

Массовые беспорядки в Бразилии. Фоторепортаж
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«Решительно осуждаем действия радикально настроенных представителей бразильской оппозиции, которые 8 января устроили погромы в расположенных в столице этой страны зданиях органов государственной власти», — отметила Захарова. Она указала, что ведомство исходит из «недопустимости попыток нарушения конституционного строя» и выражает поддержку президенту Бразилии Луле да Силве.

Представитель МИДа также отметила важность сохранения политической стабильности в Бразилии, которая является партнером России, в том числе по БРИКС.

Митингующие, поддерживающие Болсонару, потребовали пересмотра результатов президентских выборов, на которых бывший глава Бразилии проиграл, набрав 49,15 против 50,85% у Лула да Силвы. Во время выборов он говорил о фальсификациях, однако признал свое поражение.

В связи со штурмом правительственных зданий: рабочей резиденции президента дворца Планалту, Национального конгресса и Верховного суда — Болсонару осудил демонстрантов, заявив, что те своими действиями нарушают порядок. Бразильский министр юстиции Флавио Дино назвал нападавших «террористами» и обвинил их в попытке устроить государственный переворот.

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Да Силва прервал свою поездку в штат Сан-Паулу из-за протестов и вернулся в столицу Бразилиа. Он лично приехал к Планалту, чтобы его осмотреть, сообщает Globo. Президент объявил в столице режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша заявил, что более 400 протестующих были задержаны. Позже власти Бразилии заявили, что митинг завершился, однако «преступников продолжат выявлять и наказывать».

МИД России осудил погромы в правительственных зданиях в Бразилии
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Персоны
МИД Мария Захарова Бразилия протесты

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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