В Кремле осудили беспорядки в Бразилии

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Кремль поддерживает установление порядка в Бразилии после протестов, начатых 8 января сторонниками бывшего президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков. И абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия по восстановлению порядка в стране и законности», — сказал Песков.

Протестующие, поддерживающие Болсонару, потребовали пересмотра результатов президентских выборов. На них действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,85%, а экс-президент — 49,15%. Во время выборов он неоднократно заявлял о фальсификациях, но итоги и свое поражение признал. После начала беспорядков экс-президент осудил демонстрантов.

Митингующие начали штурмовать административные здания столицы Бразилиа: Верховный суд, рабочую резиденцию президента дворец Планалту и Национальный конгресс. По словам губернатора Федерального округа Ибанейсы Роши, после беспорядков полиция задержала более 400 человек.

Да Силва вернулся в Бразилиа из рабочей поездки после начала протестов и объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

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