ТАСС назвал сроки завершения ремонта подлодки «Лошарик»

Пожар на глубоководном аппарате Минобороны в июле 2019 года привел к гибели 14 моряков. Ремонт подлодки может завершиться в 2024 году, а по завершении будут проведены испытания аппарата

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Ремонт атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»), на которой в 2019 году во время аварии погибли 14 офицеров-подводников, может завершиться в 2024 году, после чего пройдут испытания аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

Собеседник агентства сообщил, что на АС-31 загрузили новую активную зону реактора, идет монтаж и «наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования» вместо поврежденного или уничтоженного при пожаре. По его словам, титановый корпус атомной подводной лодки не пострадал.

Ремонтом занимается северодвинский завод «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Работы должны были начаться осенью 2019 года, однако их перенесли на 2021-й, передавали источники агентства.

Пожар на подлодке «Лошарик» произошел 1 июля 2019 года в российских территориальных водах Баренцева моря. По версии следствия, 14 подводников отравились продуктами горения. Четверым из них было присвоено звание Героя России посмертно, десятерых наградили орденами Мужества.

Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке. По данным источников Forbes и РБК, к аварии привели проблемы с одной из аккумуляторных батарей, которые обеспечивали питание глубоководного аппарата.