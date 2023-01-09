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Пушилин рассказал о попытках отодвинуть боевые действия от городов ДНР

Пушилин: российские военные пытаются отодвинуть украинские войска от крупных городов ДНР
Денис Пушили
Денис Пушили (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российские войска в Донецкой народной республике усиливают работу систем противовоздушной обороны и проводят контрбатарейную борьбу, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал врио главы региона Денис Пушилин.

«Противник старается устроить еще одну блокаду, но это, скажем так, не только сейчас происходит. В другие периоды мы тоже видели, что противник старается где возможно нанести ущерб гражданам республики и старается делать это в наиболее уязвимых местах. <...> Основная задача, которая стоит перед нашими подразделениями — это отодвигать противника от наших крупных населенных пунктов», — заявил Пушилин.

Пушилин добавил, что украинские военные стараются подорвать критическую инфраструктуру ДНР. Он напомнил об обстрелах Старобешевской и Зуевской ТЭС: в ночь на 8 января две тепловые электростанции подверглись обстрелам с украинской стороны. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, под обстрел попал поселок Новый Свет в Старобешевском районе, где находится ТЭС. Также была совершена атака на город Зугрэс и Зуевскую электростанцию.

Также в ДНР сообщали о семи обстрелах за рождественскую ночь с 6 на 7 января, несмотря на объявленное Россией 36-часовое перемирие в связи с православным праздником.

Теги
Денис Пушилин ДНР Военная операция на Украине ПВО
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