Представительство ДНР в СЦКК: под обстрел попали три населенных пункта и две ТЭС

В ДНР сообщили об обстреле Еленовки и повреждении двух ТЭС

Под обломками поврежденной обстрелом Старобешевской ТЭС могут находиться люди, ведется разбор завалов, сообщили местные власти

В ночь на 8 января две тепловые электростанции (ТЭС) в ДНР получили повреждения в результате обстрела, сообщает представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

По данным представительства, прошедшей ночью под обстрел попал поселок Новый Свет в Старобешевском районе, где получила повреждения инфраструктура одноименной ТЭС и, по предварительным данным, есть пострадавшие.

«На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Предположительно, минимум два человека — сотрудники станции — могут находиться под обломками», — сообщили ТАСС в администрации Старобешевского района.

Кроме того, под обстрел попали город Зугрэс и расположенная там Зуевская ТЭС, зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры электростанции.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Зугрэса сообщило, что силы ПВО сбили ракету, выпущенную по Зуевской ТЭС. «Целью определенно была ТЭС. Ракета была сбита. <...> Все работает в штатном режиме», — цитирует ТАСС слова представителя городской администрации.

Также под обстрел попал поселок Еленовка в Волновахском районе, сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В конце июля этого года в Еленовке под обстрел попал следственный изолятор, в котором размещались украинские военнопленные. Согласно информации Минобороны России, удар, в результате которого погибли несколько десятков человек, был нанесен со стороны Украины. Киев это опровергает и подчеркивает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО. ВСУ, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны страны и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека также потребовали направить в Еленовку представителей ООН и МККК.