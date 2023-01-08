Киев сообщил о повреждении промышленного объекта в Краматорске
В Краматорске (находится в неподконтрольной России части ДНР) после обстрела поврежден промышленный объект и здание образовательного учреждения, сообщается в телеграм-канале назначенного Киевом главы областной администрации Павла Кириленко.
Он также заявил, что в Краматорске пострадал гаражный кооператив. В городе Константиновка Краматорского района под обстрел тоже попала промышленная зона.
В регионе с 23:11 до 23:49 7 января (0:11 — 0:49 мск 8 января) звучала воздушная тревога, следует из ресурсов ее отслеживания.
Примерно в то же время тревогу объявили и в Харьковской области Украины. Там, по данным главы областной администрации Олега Синегубова, под обстрел попал пригород Харькова, город Мерефа, было два «прилета».
ДНР, также как ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в начале октября после проведенных там референдумов. Власти Украины результаты референдума не признали. Москва подчеркивает, что «люди в четырех регионах стали нашими гражданами навсегда».
Крамоторск — город примерно в 100 км к северу от Донецка. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении целей в районе города.