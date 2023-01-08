Киев сообщил о повреждении промышленного объекта в Краматорске

В Краматорске (находится в неподконтрольной России части ДНР) после обстрела поврежден промышленный объект и здание образовательного учреждения, сообщается в телеграм-канале назначенного Киевом главы областной администрации Павла Кириленко.

Он также заявил, что в Краматорске пострадал гаражный кооператив. В городе Константиновка Краматорского района под обстрел тоже попала промышленная зона.

В регионе с 23:11 до 23:49 7 января (0:11 — 0:49 мск 8 января) звучала воздушная тревога, следует из ресурсов ее отслеживания.

Примерно в то же время тревогу объявили и в Харьковской области Украины. Там, по данным главы областной администрации Олега Синегубова, под обстрел попал пригород Харькова, город Мерефа, было два «прилета».