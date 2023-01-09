Владельцем OBI стала связанная с российским Starbucks компания

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У сети российских магазинов товаров для дома и строительства OBI сменились владельцы. Речь идет о пяти юридических лицах — ООО «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», ООО «ОБИ прямой импорт и поставки» и ООО «Управление активами Волжский». По данным «СПАРК-Интерфакс» и «РБК Компании», 90% владеет компания «Модуль-2», 10% — бизнесмен Валид Корчагин. Сделка была заключена 30 декабря.

Компанией «Модуль-2» владеет Марина Мидова, которая является президентом Ассоциации оптовых и розничных рынков. АОРР, в свою очередь, была создана компаниями АО «ТД «Усачевский», ООО «ТК «Южный», «Киселевский рынок» и т.д. Они, как пишут «Ведомости», связаны с холдингом «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах).

Летом 2022 года «Синдика» вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) выкупили российский бизнес сети Starbucks, которая теперь называется Stars Coffee. Первая кофейня под новым брендом открылась на Новом Арбате 18 августа. Всего в сеть войдет 130 заведений — 90 в Москве, 15 в Санкт-Петербурге и еще столько же в регионах.

Сеть гипермаркетов OBI решила приостановить работу в России в марте 2022 года. В апреле стало известно, что OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Позже «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети — контрольный пакет акций получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, еще 40% перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

В конце апреля магазины OBI возобновили работу в России. Осенью «Коммерсантъ» узнал, что магазины сети в России могут переименовать в HOBI или OBBI, российское юрлицо компании подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака.