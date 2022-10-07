Российские магазины OBI сменят название

Магазины OBI в России после продажи бизнеса могут сменить название на HOBI или OBBI. По мнению экспертов, ребрендинг произойдет не раньше 2023 года

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Сеть российских магазинов товаров для дома и строительства OBI сменит название, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Роспатента. Из нее следует, что российское юридическое лицо сети подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Компания также зарегистрировала домен h-obi.ru.

В самой компании сообщили изданию, что не исключают разных вариантов развития бизнеса, а сейчас приоритетной задачей считают наращивание продаж.

На сайте торговой сети отмечается, что использование бренда OBI — временное, компания планирует постепенно перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, переименование сети можно ожидать не ранее 2023 года. Как отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, с юридической точки зрения проблем в возможной смене названия не будет, если правообладатель первоначального товарного знака дал письменное согласие.

Немецкая сеть OBI работает в России с 2003 года. В марте после начала военной операции на Украине OBI решила приостановить работу в России, магазины компании в стране закрылись. В апреле стало известно, что OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Позже «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что OBI закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети магазинов местным инвесторам, сумма сделки составила €1.Контрольный пакет акций получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, еще 40% перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

Магазины OBI возобновили работу в России в конце апреля. У сети есть 27 гипермаркетов в 14 городах, совокупная выручка всех российских активов OBI в 2021 году составила 48,57 млрд руб., чистый убыток — 2,44 млрд руб.