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Совладелец российского Starbucks вышел из сети ресторанов суши «Тодасё»

Антон Пинский продал свою долю в компании, владеющей ресторанами суши «Тодасё»
Антон Пинский
Антон Пинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ресторатор Антон Пинский продал свою долю в размере 33,33% в ООО «Ресурс-М», которому принадлежат права на бренд ресторанов суши «Тодасё», следует из данных СПАРК. Сделка была заключена 18 ноября, на это обратили внимание «Ведомости».

Доля Пинского теперь принадлежит самой компании «Ресурс-М», а оставшиеся 66,67% — ее гендиректору Виктору Андрееву.

Сейчас в Москве остался только один ресторан с названием «Тодасё» (на Пушкинской площади). Остальные после ребрендинга стали называться Nicepricecafe — кафе с фиксированными ценами на все блюда.

Пинский — основатель холдинга Pinskiy & Co и владелец более десятка ресторанов в Москве и других городах России (Avocado Queen, «Магадан», «Сыроварня», «Колбасный цех», «Высота 5642»), а также в Испании, Турции, ОАЭ.

Минувшим летом ресторатор вместе с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) и холдинговой компанией «Синдика» выкупил российский бизнес сети Starbucks, которая теперь называется Stars Coffee. Первая кофейня под новым брендом открылась на Новом Арбате 18 августа. Всего в сеть войдет 130 заведений — 90 в Москве, 15 в Санкт-Петербурге и еще столько же в регионах.

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