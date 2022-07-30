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«Ведомости» сообщили о продаже российского бизнеса OBI за €1

Контрольный пакет акций получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, еще 40% перешло к группе инвестиционно-строительных компаний MAX
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания OBI 27 июля закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети магазинов местным инвесторам, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным одного из них, сумма сделки составила €1.

На первом этапе 40% долей в шести фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Он, по словам одного из собеседников «Ведомостей», дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group частично владеет OBI. Знакомые Лиокумовича называют его «профессиональным переговорщиком», отмечает издание.

К различным структурам OBI в России поданы иски примерно на 1 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон сделки, указал, что в компанию потребуется вложить около 4 млрд руб., чтобы отдать долги и вернуть ее к нормальной операционной деятельности. Он добавил, что новым владельцам, вероятно, придется закрыть большую часть региональных магазинов из-за больших расходов на логистику и отказа арендодателей пойти на уступки по условиям аренды.

В начале марта OBI решила приостановить работу в России, магазины компании в стране закрылись. В апреле стало известно, что OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Источники «Ведомостей» рассказали, что ему предложили сформировать и возглавить совет директоров OBI. По словам одного из собеседников, Любошиц уже провел переговоры с основными поставщицами и арендодателями и договорился о реструктуризации задолженности с 90% контрагентов.

В России снова заработают магазины OBI
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что сеть магазинов OBI может купить группа компаний MAX. Ее владелец — Илья Колобков, который также является учредителем строительной компании САМИС и Московского института экзистенциальных исследований. Бывший владелец последнего — Любошиц.

26 апреля пресс-служба OBI анонсировала открытие магазинов в России. На следующий день работу возобновил гипермаркет в московском ТЦ «Авиапарк». Сейчас все магазины сети в столице работают.

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По данным «Ведомостей», новые владельцы уже начали привлекать топ-менеджеров. Так, генеральным директором российского подразделения назначили бывшего управляющего директора «Перекресток впрок» Леонида Довладбегяна, подтвердил газете его представитель.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
OBI сделка продажа бизнеса
ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР
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