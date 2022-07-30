«Ведомости» сообщили о продаже российского бизнеса OBI за €1
Компания OBI 27 июля закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети магазинов местным инвесторам, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным одного из них, сумма сделки составила €1.
На первом этапе 40% долей в шести фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Он, по словам одного из собеседников «Ведомостей», дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group частично владеет OBI. Знакомые Лиокумовича называют его «профессиональным переговорщиком», отмечает издание.
К различным структурам OBI в России поданы иски примерно на 1 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон сделки, указал, что в компанию потребуется вложить около 4 млрд руб., чтобы отдать долги и вернуть ее к нормальной операционной деятельности. Он добавил, что новым владельцам, вероятно, придется закрыть большую часть региональных магазинов из-за больших расходов на логистику и отказа арендодателей пойти на уступки по условиям аренды.
В начале марта OBI решила приостановить работу в России, магазины компании в стране закрылись. В апреле стало известно, что OBI GmbH передала российский бизнес в управление основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Источники «Ведомостей» рассказали, что ему предложили сформировать и возглавить совет директоров OBI. По словам одного из собеседников, Любошиц уже провел переговоры с основными поставщицами и арендодателями и договорился о реструктуризации задолженности с 90% контрагентов.
В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что сеть магазинов OBI может купить группа компаний MAX. Ее владелец — Илья Колобков, который также является учредителем строительной компании САМИС и Московского института экзистенциальных исследований. Бывший владелец последнего — Любошиц.
26 апреля пресс-служба OBI анонсировала открытие магазинов в России. На следующий день работу возобновил гипермаркет в московском ТЦ «Авиапарк». Сейчас все магазины сети в столице работают.
По данным «Ведомостей», новые владельцы уже начали привлекать топ-менеджеров. Так, генеральным директором российского подразделения назначили бывшего управляющего директора «Перекресток впрок» Леонида Довладбегяна, подтвердил газете его представитель.