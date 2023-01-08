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В бундестаге выступили за отправку на Украину танков Leopard

Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press)

Вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики заявили, что власти ФРГ должны передать Украине танки Leopard. Их слова приводит издание Hamburger Abendblatt.

«Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard», — сказала Геринг-Эккардт.

Кубики также заявил, что помимо БМП Marder, о поставке которых уже объявил канцлер Олаф Шольц, Германия должна предоставить Украине танки Leopard. При этом он отметил, что это решение должно быть принято совместно с другими членами НАТО.

Германия наряду с другими странами НАТО оказывает Украине военную и финансовую помощь, поставляет стране оружие и боеприпасы. Кабинет министров страны накануне сообщил, что в прошлом году Берлин предоставил Киеву помощь в размере более €12 млрд. Помимо БМП Marder Украина также получит от Берлина ЗРК Patriot.

Власти России неоднократно критиковали западные страны за поставки оружия Украине. В Кремле говорили, что полученное Киевом западное вооружение станет легитимной целью для российских военных.

Теги
Германия Украина Бундестаг танки Военная операция на Украине военная помощь
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