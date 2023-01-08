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The Hill узнала о старте подготовки предвыборной кампании Байдена

The Hill: стартовала подготовка предвыборной кампании Джо Байдена

Началась подготовка к запуску предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена для президентской гонки 2024 года, пишет The Hill со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, действующий глава государства собирается объявить о своих намерениях баллотироваться в ближайшие недели, возможно, в феврале. Еще один источник отметил, что официальное объявление готовится на апрель.

В рамках подготовки советники Байдена проводят встречи «с ключевыми союзниками и создают обширное и обновленное цифровое присутствие», пишет газета.

Собеседники издания говорят, что Байден почти склонился к решению официально объявить о своем участии в выборах после каникул с семьей на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), во время которых обсуждались дальнейшие планы.

Участие 80-летнего президента в следующих выборах главы государства пока остается неясным. Сам Байден 31 декабря на этот вопрос ответил в шутку, будто бы он не знает о скорых выборах. В Белом доме сообщали, что американский лидер готов участвовать в гонке, но не стали «предвосхищать» его собственные заявления.

Газета Politico со ссылкой на источники в начале января писала, что на Санта-Крус Байден с семьей действительно обсуждал свое выдвижение и существует «большая и растущая вероятность» его участия в выборах. Издание также отмечало, что это может стать известно в феврале.

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О намерении баллотироваться в президенты в 2024-м уже заявил соперник Байдена-демократа на прошлых выборах, 2020 года, республиканец Дональд Трамп. При этом не все в партии поддерживают его кандидатуру.
 

Теги
Джо Байден предвыборная кампания США выборы президента США
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