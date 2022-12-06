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Выборы президента США ,  
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Экс-советник Трампа заявил о готовности стать кандидатом в президенты США

Экс-советник Трампа Джон Болтон заявил о готовности стать кандидатом в президенты США
Джон Болтон сообщил, что выдвинет свою кандидатуру, если Республиканская партия не отвергнет уже заявившего об участии в выборах Дональда Трампа. Болтон сделал заявление после слов Трампа о прекращении статей Конституции
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в Twitter о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году.

«Когда вы бросаете вызов самой Конституции, [как это сделал Трамп], это не по-американски. Если нынешние кандидаты в президенты от Республиканской партии не отвергнут Трампа, то я готов принять участие в гонке», — написал он.

К твиту он прикрепил видео эфира телеканала NBC, где говорит о том, что, по его мнению, примерно 59% избирателей не считают Трампа важнее Конституции. NBC отмечает, что свое заявление Болтон сделал после того, как Трамп 3 декабря в своей соцсети Truth допустил прекращение статей Основного закона.

Болтон занимал должность советника при Трампе с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. NBC указывает, что президент уволил советника из-за расхождения во взглядах насчет переговоров с талибами и Китаем.

Politico пишет, что в посте, который Трамп в итоге удалил, речь шла о «мошенничестве» на прошлых президентских выборах, в 2020 году, когда Трамп был кандидатом. «Массовое мошенничество такого типа и масштаба допускает прекращение действия всех правил, положений и статей, даже тех, которые содержатся в Конституции», — писал Трамп.

NBC отмечает, что пост появился после публикации журналистом Мэттом Тэйбби при поддержке владельца Twitter Илона Маска информации о том, как соцсеть удаляла информацию по запросу как республиканцев, так и демократов, в том числе в 2020-м.

Трамп, указывает Politico, 5 декабря в Truth написал, что не говорил о необходимости отменить Конституцию. «Фальшивые новости фактически пытаются убедить американский народ в том, что я сказал, что хочу «прекратить действие» Конституции. Это просто еще больше дезинформации», — заявил он.

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Трамп уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента в середине ноября. «Чтобы снова сделать Америку великой», — так объяснил свое выдвижение политик. С аналогичным лозунгом Трамп выиграл выборы в 2016 году.

Болтон и ранее критиковал Трампа после его выдвижения. Экс-советник заявил, что республиканцам на выборах нужно «свежее лицо», и отметил, что им бы мог стать нынешний губернатор Флориды Рон Десантис.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джон Болтон Дональд Трамп выборы президента США
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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