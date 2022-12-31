Байден пошутил в ответ на вопрос о выборах президента США

Байден — на вопрос об участии в президентских выборах: «Скоро выборы? Я этого не знал»

Президент США Джо Байден на брифинге в шутку заявил, что не знает о предстоящих выборах главы государства в 2024 году. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Журналисты спросили президента, обсуждал ли он с семьей выдвижение на пост президента страны в 2024 году. «Скоро предстоят выборы? Я этого не знал», — ответил Байдент.

Байден также выразил уверенность в том, что 2023 год должен стать «хорошим годом».

Байден вступил в должность 46-го президента США в январе прошлого года, победив на выборах Дональда Трампа в конце 2020-го. По закону американский президент может занимать должность не более двух сроков.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Байден неоднократно заявлял о планах баллотироваться на второй президентский срок. Так, во время пресс-конференции после выборов в конгресс США он сообщил, что официально объявит о своем решении по поводу участия в выборах в начале следующего года. Глава государства также отметил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.

Согласно ноябрьским данным экзитполов Edison Research, семь из десяти опрошенных американцев негативно отнеслись к возможному второму сроку Байдена. CNN передавал, что рейтинг одобрения президента среди избирателей на промежуточных выборах в конгресс США был равен 45%, что почти совпадает с рейтингом одобрения предыдущего президента Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. В июне The New York Times писала, что некоторые демократы не уверены, что действующий глава государства сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения.