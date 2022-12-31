Байден пошутил в ответ на вопрос о выборах президента США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек, 20:41
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 09:30
Топ-5 потрясений инвесторов на российском рынке в 2022 году Инвестиции, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:26
При пожаре в Оренбургской области погибли трое мужчин Общество, 09:15
Глава «Аэрофлота» рассказал о минуте на раздумья перед назначением Бизнес, 09:05
«Честность по отношению к себе — это серьезное преимущество» Мнение, 09:00
Рубль укрепился впервые за три года. Что важно знать Финансы, 09:00
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Картошка с «трюфелем» из осетра и говяжьи щечки бургиньон: что заказать Стиль, 09:00
Генассамблея ООН утвердила увеличенный бюджет организации на будущий год Политика, 08:51
Байден пошутил в ответ на вопрос о выборах президента США Политика, 08:49
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:46
В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий Политика, 08:28
Матвиенко приехала в Бразилию на инаугурацию нового президента Политика, 08:12
«РИА Новости» сообщило об обнаружении схрона украинской ДРГ под Луганском Политика, 08:06
Политика ,  
0 

Байден пошутил в ответ на вопрос о выборах президента США

Байден — на вопрос об участии в президентских выборах: «Скоро выборы? Я этого не знал»

Президент США Джо Байден на брифинге в шутку заявил, что не знает о предстоящих выборах главы государства в 2024 году. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Журналисты спросили президента, обсуждал ли он с семьей выдвижение на пост президента страны в 2024 году. «Скоро предстоят выборы? Я этого не знал», — ответил Байдент.

Байден также выразил уверенность в том, что 2023 год должен стать «хорошим годом».

Байден вступил в должность 46-го президента США в январе прошлого года, победив на выборах Дональда Трампа в конце 2020-го. По закону американский президент может занимать должность не более двух сроков.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Байден неоднократно заявлял о планах баллотироваться на второй президентский срок. Так, во время пресс-конференции после выборов в конгресс США он сообщил, что официально объявит о своем решении по поводу участия в выборах в начале следующего года. Глава государства также отметил, что окончательное решение будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.

Согласно ноябрьским данным экзитполов Edison Research, семь из десяти опрошенных американцев негативно отнеслись к возможному второму сроку Байдена. CNN передавал, что рейтинг одобрения президента среди избирателей на промежуточных выборах в конгресс США был равен 45%, что почти совпадает с рейтингом одобрения предыдущего президента Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. В июне The New York Times писала, что некоторые демократы не уверены, что действующий глава государства сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения.

Читайте на РБК Pro
«О боже, им нужен именно я»: как топ-менеджеру пройти собеседование
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Группа риска: какие сотрудники легче всего меняют место работы
Глава OpenAI: «Я так люблю свою работу, что готов делать ее бесплатно»
Теги
Персоны
Джо Байден выборы президента США шутка

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Мишель Обама не стала публично поддерживать переизбрание Байдена
Политика
Байден сообщил, когда объявит о решении переизбираться на второй срок
Политика
Байден подписал оборонный бюджет с $6 млрд на сдерживание России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter