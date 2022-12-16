Белый дом заявил о желании США исключить Россию из Совбеза ООН

Белый дом: США хотели бы исключения России из Совбеза ООН, но не видят такой возможности

США хотели бы добиться исключения России из Совета Безопасности ООН, но не видят такой возможности, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.

Жан-Пьер попросили прокомментировать резолюцию, которую 14 декабря представили два американских конгрессмена — Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец он Южной Каролины). Авторы документа призвали президента США Джо Байдена принять меры для исключения России из Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН», — сказала Жан-Пьер.

По этой причине Вашингтон прилагает усилия, добиваясь изоляции России в международных организациях и привлечения ее к ответственности, добавила пресс-секретарь.

Она уточнила, что Белый дом «поддерживает усилия» конгрессменов.

Парламентарии представили резолюцию 14 декабря. В ней Коэн и Уилсон заявили, что проводимая Россией специальная военная операция «нарушила цели и принципы ООН». Они сообщили, что добиваются от американской администрации «шагов, нацеленных на ограничение привилегий России в ООН».

Согласно ст. 23 устава ООН, Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов, в том числе пяти постоянных, включая Россию. Страна вошла в Совет как правопреемница СССР. Лишить государство постоянного членства без внесения изменений в устав невозможно.

Резолюции палаты представителей и сената принимаются отдельно в каждой палате конгресса США. Они не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

После начала спецоперации на Украине исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН несколько раз просил президент Украины Владимир Зеленский. Постпред России при организации Василий Небензя подчеркивал, что такой шаг не предусмотрен уставом организации.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвечала, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии. «Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан. <...> Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — говорила дипломат.