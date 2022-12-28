В МИД Эстонии назвали бесперспективной идею исключить Россию из СБ ООН

Фото: John Minchillo / Getty Images

Большинство стран не согласны с предложением Украины исключить Россию из Совета Безопасности ООН, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер радиостанции ERR.

«Это (рассмотрение исключения России из Совбеза. — РБК) было бы возможно в случае, если бы очень большое число государств думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза получила этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно и это следует как-то пересмотреть. Но государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет», — сказал Вольмер. Это бесперспективный вопрос, и «России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо», считает дипломат.

По его мнению, исключение России из Совбеза ООН «не выглядит очень реализуемой вещью и чем-то, на что сейчас стоит тратить очень много времени». Если в Совете Безопасности действительно дойдет до обсуждения этого вопроса, сама Россия сможет наложить на такое решение вето, указал Вольмер.

После начала российской военной операции украинские власти не раз призывали исключить Россию из Совбеза. 26 декабря МИД Украины опубликовал заявление, в котором предлагалось лишить Россию членства как в СБ, так и в ООН в целом. Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала не воспринимать такие заявления всерьез.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью «Европейской правде» еще до начала спецоперации говорил, что подтверждения права России быть в Совбезе ООН не существует: в уставе организации числится не Российская Федерация, а Советский Союз. Кислица отметил, что Россия стала единственным государством в мире, которое обошло процедуру принятия новой страны и в ООН, и в СБ ООН.

Глава Евросовета Шарль Мишель 23 декабря призвал разработать механизм, который позволит приостанавливать членство той или иной страны в Совбезе ООН. При этом он признал, что сейчас процедура приостановки членства России невозможна, поскольку это «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».