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Захарова ответила поговоркой на призыв Киева исключить Россию из ООН

Захарова ответила поговоркой о караване на инициативу Украины исключить Россию из ООН
Захарова уверена, что прислушиваться к требованию МИД Украины об исключении России из ООН не стоит
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы лишить Россию членства в Организации Объединенных Наций не следует воспринимать всерьез. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать. <...> Прислушиваться к этим болезненным заявлениям <...> совершенно не стоит», — сказала Захарова. Она добавила, что подобную информацию следует «просто принимать к сведению» и соответственно выстраивать российскую политику, учитывая факты призывов.

26 декабря МИД Украины призвал исключить Россию из ООН, заявление было выложено на сайте ведомства. «Украина призывает государства — члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», — говорится в заявлении. При этом возвращение России может рассматриваться «только при условии соблюдения ею критериев членства ООН».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью «Европейской правде» заявил, что подтверждения права России быть в Совете Безопасности ООН не существует: в уставе организации числится не она, а Советский Союз. 24 декабря 1991 года постпред СССР при ООН Юлий Воронцов заявил в конце заседания организации, что Россия будет страной — преемником Союза в ООН и в Совбезе, а он сам будет послом не СССР, а Российской Федерации, после чего закрыл заседание (в то время в СБ председательствовал СССР). При этом, отметил Кислица, Россия стала единственным государством в мире, которое обошло процедуру принятия новой страны и в ООН, и в Совбез.

Глава Евросовета Шарль Мишель 23 декабря призвал разработать механизм, по которому членство России в СБ ООН будет приостановлено, По его словам, страна «нарушает международное право» и не должна занимать место в Совбезе. При этом Мишель признал, что на данный момент приостановка невозможна, поскольку это «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену добиться исключения России из Совбеза ООН. В ответ на Захарова заявила, что способа добиться этого у западных государств нет.

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После начала спецоперации Украина не раз призывала исключить Россию из Совбеза ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США желают добиться этого, но, к сожалению, пока нет возможности. Захарова в ответ сказала, что, если бы существовал способ, Штаты немедленно начали бы уничтожать Россию.

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Мария Захарова МИД Украина ООН

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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