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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких восточных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Сирены звучат в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях страны, следует из данных карты воздушных тревог.

Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой области.

Минобороны России ранее заявило, что соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Ведомство также пообещало не нарушать его, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

Материал дополняется.

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