Политика ,
0
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких восточных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Сирены звучат в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях страны, следует из данных карты воздушных тревог.
Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой области.
Минобороны России ранее заявило, что соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Ведомство также пообещало не нарушать его, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
Материал дополняется.