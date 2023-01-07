В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Сирены звучат в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях страны, следует из данных карты воздушных тревог.

Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой области.

Минобороны России ранее заявило, что соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Ведомство также пообещало не нарушать его, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

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