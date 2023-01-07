Посол Украины в Лондоне заявил о людских потерях «направо и налево»

Вадим Пристайко (Фото: Serg Glovny / Zuma / Global Look Press)

Украинские потери «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, однако именно это дает Западу уникальный шанс, заявил изданию Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя мирные предложения Москвы.

«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы. И города, некоторые из которых полностью разрушены», — сказал Пристайко.

«Если мы прямо сейчас остановимся для каких-либо мирных переговоров, русские попытаются сохранить захваченные территории. <...> Большинство из этих областей очень важны. Например, сухопутный коридор в Крым», — продолжил посол.

Он считает, что Киев должен четко заявить иностранным партнерам о своих обязательствах по освобождению всей украинской территории, включая Крым. «Мы должны быть чрезвычайно сильными и сосредоточенными на том, чтобы донести это послание: мы не торгуем нашими землями», — сказал Пристайко.

«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», — отметил он.

Пристайко отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России. Однако, по его словам, с этим придется столкнуться «рано или поздно».

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