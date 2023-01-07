В Турции заявили о переговорах с Россией по отсрочке оплаты газа

Анкара ведет переговоры с Россией об отсрочке оплаты поставок газа, заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в разговоре с Haberturk.

«Мы ведем переговоры о любом ценовом преимуществе в пользу Турции. Мы сейчас обсуждаем многие вопросы, в том числе перенос сроков [оплаты газа]», — сказал он.

Наиболее важным вопросом для России и Турции Донмез назвал безопасность и бесперебойность поставок. «На данный момент у нас нет проблем с Россией», — отметил он.

Министр добавил, что предложение Москвы создать газовый хаб в Турции — это «показатель доверия» России к Анкаре. «Газ, нефть и энергия — это не обычные товары, это товары стратегического назначения», — подчеркнул Донмез.

По его словам, Турция получает газ из 15 различных источников, включая Иран и Азербайджан. Первым поставщиков была Россия, контакты с ней «рассчитаны на годы».

В октябре Турция попросила у «Газпрома» отсрочку платежей за газ, говорил глава Минфина республики Нуреддин Небати. По его словам, Анкара также добивается скидки на газ, который закупает в большом количестве. Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщал, что Турция рассчитывает отсрочить часть платежей до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от высоких цен на энергоносители.

Президент России Владимир Путин в октябре предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу, подходящим местом для строительства он посчитал Фракию (северо-западная часть республики, где находится Стамбул).

В начале января Донмез сообщил, что Турция приступила к работам по проекту газового хаба. По оценке министра, подготовка к его реализации займет около года.