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В Турции заявили о переговорах с Россией по отсрочке оплаты газа

Глава Минэнерго Донмез: Турция ведет переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа

Анкара ведет переговоры с Россией об отсрочке оплаты поставок газа, заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез в разговоре с Haberturk.

«Мы ведем переговоры о любом ценовом преимуществе в пользу Турции. Мы сейчас обсуждаем многие вопросы, в том числе перенос сроков [оплаты газа]», — сказал он.

Наиболее важным вопросом для России и Турции Донмез назвал безопасность и бесперебойность поставок. «На данный момент у нас нет проблем с Россией», — отметил он.

Министр добавил, что предложение Москвы создать газовый хаб в Турции — это «показатель доверия» России к Анкаре. «Газ, нефть и энергия — это не обычные товары, это товары стратегического назначения», — подчеркнул Донмез.

По его словам, Турция получает газ из 15 различных источников, включая Иран и Азербайджан. Первым поставщиков была Россия, контакты с ней «рассчитаны на годы».

В октябре Турция попросила у «Газпрома» отсрочку платежей за газ, говорил глава Минфина республики Нуреддин Небати. По его словам, Анкара также добивается скидки на газ, который закупает в большом количестве. Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщал, что Турция рассчитывает отсрочить часть платежей до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от высоких цен на энергоносители.

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Президент России Владимир Путин в октябре предложил создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу, подходящим местом для строительства он посчитал Фракию (северо-западная часть республики, где находится Стамбул).

В начале января Донмез сообщил, что Турция приступила к работам по проекту газового хаба. По оценке министра, подготовка к его реализации займет около года.

В Турции заявили о переговорах с Россией по отсрочке оплаты газа
В Турции заявили о переговорах с Россией по отсрочке оплаты газа

Теги
газ Турция Россия экспорт газа
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