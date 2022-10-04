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Bloomberg узнал о просьбе Турции к России об отсрочке платежей за газ

Bloomberg: Турция ведет переговоры с Россией об отсрочке газовых платежей до 2024 года
Источники агентства сообщили, что в переговорах с «Газпромом» участвует турецкая государственная компания Botas, однако решения об отсрочке платежей еще не принято
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Из-за повышения цен на энергоносители и ущерба для экономики Анкара просит Москву отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российско-турецким переговорам.

По данным агентства, в обсуждении отсрочки участвует турецкая государственная компания Botas. Собеседник, близкий к «Газпрому», в диалоге с Bloomberg отметил, что турецкая сторона пока что не обращалась с официальным запросом об отсрочке — это станет возможно, когда Botas получит соответствующее предложение от российской компании.

Агентство также указывает, что Турция сильно зависима от дешевых энергоресурсов из России, а из-за энергокризиса турецкая лира с начала года обесценилась по отношению к доллару более чем на 28%. В то же время торговый дефицит Турции сегодня составляет рекордные $11,2 млрд.

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Рост цен на энергоносители продолжается с прошлого года, он усилился после начала спецоперации на Украине и введенных в ответ на нее антироссийских санкций. Так, стоимость нефти мари Brent в мае достигала 109$ за баррель (в настоящее время цена в районе 88$), а цена на газ в марте превысила $3900 за 1 тыс. куб. м, однако позже стабилизировалась.

В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию сократилось производство на заводах. Годовая инфляция в еврозоне в августе достигла рекордных 9,1%.

По оценкам «Газпрома», из-за санкций поставки российского газа в ЕС с начала 2022 года упали на 48%.

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