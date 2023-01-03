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В Турции подтвердили начало работ по проекту газового хаба

Глава Минэнерго Турции: начались работы по предложенному Россией проекту газового хаба
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Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, подготовка к его реализации займет около года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью TVnet, его запись доступна на странице телеканала в Twitter.

«Наши предварительные сроки подготовки — год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей», — сказал глава министерства.

Турция собирается воспользоваться этим проектом, для этого есть и возможности, и терминалы, отметил министр. Со временем интерес к нему может вырасти и у европейских стран, считает политик.

«Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — добавил Донмез.

Создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу в октябре предложил президент России Владимир Путин. Он предложил перенаправить топливо, которое ранее поставлялось в ЕС по газопроводу «Северный поток», через Турцию. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу российского коллеги. Подходящим местом для строительства хаба он посчитал Фракию (северо-западная часть Турции, где находится Стамбул).

В конце декабря о начале работ над проектом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Сейчас план прорабатывают специалисты обеих стран, уточнял он.

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Проект, по мнению Миллера, позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа. Его мнение поддержал вице-премьер Александр Новак. Он допустил участие в проекте других стран, поставляющих газ в Южную Европу — Алжира, Азербайджана и Катара. Решения по газовому хабу, по словам Новака, должны быть приняты в 2023 году.

В Турции подтвердили начало работ по проекту газового хаба
В Турции подтвердили начало работ по проекту газового хаба

Теги
Турция экспорт газа транспортировка газа
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