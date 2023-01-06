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Власти Эстонии выделили более €900 тыс. на демонтаж советских памятников

Правительство Эстонии выделило более €900 тыс. на демонтаж советских памятников
Демонтаж памятника Т-34 в Нарве, Эстония, 16 августа 2022&nbsp;г.&nbsp;
Демонтаж памятника Т-34 в Нарве, Эстония, 16 августа 2022 г.  (Фото: Eero Vabamägi / imago-images.de / Scanpix / ТАСС)

Правительство Эстонии выделило €916 405 тыс. на демонтаж и перенос советских военных памятников, сообщает ERR со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров Евгению Вяря.

«В тот же день правительство выделило учреждениям, подведомственным Министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», — сказала Вяря.

В ноябре рабочая группа правительства Эстонии картографировала 322 советских памятника и решила, что 244 из них нужно снести или заменить. Из 322 изученных монументов 213 находятся на воинских захоронениях.

Некоторые значимые советские памятные символы рабочая группа считает возможным сохранить ввиду культурной ценности. Такое решение было вынесено касательно мемориала Техумарди и расположенной там братской могиле 330 погибших во Второй мировой войне, поскольку он считается «важным модернистским монументом». При этом рабочая группа рекомендует рассмотреть вопрос о замене таблички с текстом.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве республики «перестали быть только местной проблемой». «Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный в военном отношении и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме», — говорила она.

В октябре в Эстонии демонтировали памятник советским защитникам острова Хийумаа, в августе снесли монумент советскому танку Т-34 в Нарве. Памятник перенесли в Эстонский военный музей. Монумент Т-34 стоял в Нарве с мая 1970 года. Он обозначает место, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкую армию от города. Из-за сноса памятника Россия направила ноту протеста в МИД Эстонии.

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Эстония памятники снос памятников
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