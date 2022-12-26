В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову

В Днепре демонтировали памятник советскому писателю Максиму Горькому, сообщает «Вiдкритий».

По решению исполкома городского совета монумент с пересечения проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Княгини Ольги перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Заместитель главы Днепра Михаил Лысенко сказал телеканалу, что дальнейшую судьбу этого и других снесенных в городе памятников решат специалисты городского совета.

«Постаменты мы пока трогать не будем. А что будет размещено на местах демонтированных памятников, пока тоже неизвестно», — сказал он.

Кроме того, в городе снесли памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову, сообщает «Суспiльне». Этот монумент, как и скульптуру Горького, коммунальщики сняли с постамента с помощью спецтехники.

После начала российской военной операции на Украине активизировался снос памятников, связанных с советским прошлым и Россией. Памятники Горькому убрали в поселке Кегичевка Харьковской области и Виннице. В винницком горсовете объяснили решение тем, что писатель называл украинский язык «наречием», поддерживал систему советских концлагерей и способствовал укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

16 декабря в Днепре демонтировали памятники Александру Пушкину и пионеру-партизану Володе Дубинину. В начале месяца горсовет решил перенести памятники Пушкину, Горькому и Михаилу Ломоносову на территорию коммунального предприятия.

Всего городской совет Днепра постановил убрать десять памятников, среди них — монументы военачальника и Героя Советского Союза Ефима Пушкина, который участвовал в боях за освобождение города в 1944 году, и Героя Советского Союза Александра Матросова, который погиб в 19 лет, закрыв своим телом пулеметный огонь немцев.