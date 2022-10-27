В Эстонии демонтировали памятник советским воинам на острове Хийумаа
Советский памятник находился под государственной охраной как произведение искусства.
Скульптура высотой 4 м с надписью «Героям оборонительных боев за Хийумаа 1941 года» работы Эндела Танилоо и Юло Сирпа была установлена в 1966 году. В народе скульптура солдата в советской каске известна как «Каменный Юри».
Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства от 200 до 400 советских памятников до конца года.
Ранее власти Нарвы демонтировали с постамента танк Т-34. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой».
27 октября памятники советским воинам были снесены одновременно в четырех городах Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия — очередная «попытка оболванить» молодежь страны.