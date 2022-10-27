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В Эстонии демонтировали памятник советским воинам на острове Хийумаа

В эстонском городе Кярдла на острове Хийумаа демонтировали памятник советским воинам
Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org
В городе Кярдла на острове Хийумаа (Эстония) демонтировали памятник советским защитникам острова и вывезли его в военный музей, сообщает ERR.

Советский памятник находился под государственной охраной как произведение искусства.

Скульптура высотой 4 м с надписью «Героям оборонительных боев за Хийумаа 1941 года» работы Эндела Танилоо и Юло Сирпа была установлена в 1966 году. В народе скульптура солдата в советской каске известна как «Каменный Юри».

Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства от 200 до 400 советских памятников до конца года.

Ранее власти Нарвы демонтировали с постамента танк Т-34. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой».

27 октября памятники советским воинам были снесены одновременно в четырех городах Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия — очередная «попытка оболванить» молодежь страны.

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Теги
Эстония Вторая мировая война демонтаж памятник снос памятника
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