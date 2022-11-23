В Эстонии снесут или заменят более 200 советских памятников

Снос памятника в Нарве, август 2022 года (Фото: Eero Vabamägi / Global Look Press)

В Эстонии 244 советских памятника решили заменить или снести. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на заявление государственной канцелярии по материалам рабочей группы по советским памятникам.

Рабочая группа картографировала 322 памятника, из которых подлежат сносу или замене 244 памятника. На данный момент уже убрано 56 из них. Также рабочая группа оценила 74 памятника как нейтральные.

Из 322 памятников, которые рассмотрела рабочая группа, 213 находятся на воинских захоронениях.

По некоторым советским памятникам рабочая группа не сформулировала свою позицию, заявив о необходимости широкой общественной дискуссий, в ходе которой также можно будет предложить альтернативные решения для будущего комплекса. В частности такое вариант предлагается для мемориал Маарьямяэ.

Некоторые значимые советские памятные символы рабочая группа считает возможным сохранить в виду культурной ценности. Такое решение было вынесено касательно мемориала Техумарди и расположенной там братской могиле 330 погибших во Второй мировой войне, так как мемориал является «важным модернистским монументом». Однако рабочая группа рекомендует рассмотреть вопрос о замене таблички с текстом.

Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства от 200 до 400 советских памятников до конца года.

16 августа власти Нарвы убрали с постамента танк Т-34. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила, что после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии «перестали быть только местной проблемой». 27 октября в городе Кярдла на острове Хийумаа (Эстония) демонтировали памятник советским защитникам острова и вывезли его в военный музей.

В МИД России заявляли, что Латвию, Литву и Эстонию необходимо привлечь к ответственности за уничтожение памятников, и обвинили эти страны в дискриминации русскоязычного населения. Ведомство предупредило, что Москва будет принимать асимметричные меры, «прежде всего в политической и экономической плоскостях».