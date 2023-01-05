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Кадыров рассказал о возвращенной украинке собаке с «Азовстали»

Кадыров рассказал о возвращении на Украину при обмене пленными собаки с «Азовстали»
Глава Чечни подтвердил, что при обмене пленными 31 декабря на Украину вернулась собака, которая весной вместе с хозяйкой сдалась в плен на «Азовстали». Кличка ставшего известным пса — Адик

Кадыров рассказал о возвращенной украинке собаке с «Азовстали»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил передачу украинской стороне собаки при обмене пленными между Россией и Украиной 31 декабря. Он объяснил, что речь шла о питбультерьере, чья хозяйка сдалась в плен российским военным этой весной в Мариуполе. Историю собаки он описал в своем телеграм-канале.

По его словам, вернуть пса хозяйке было правильным решением. Кадыров рассказал, что собака прошла через «тяжелые испытания» в подвалах металлургического комбината «Азовсталь». После того как ДНР была принята в состав России, пса перевезли в Чечню, где он нашел себе временное жилье и обзавелся новым прозвищем Борз. Однако, несмотря на благоприятные условия, Борз «не смог свыкнуться с новой обстановкой». «Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев», — подчеркнул Кадыров.

По просьбе Кадырова депутат Госдумы Гамсаил Саралиев нашел и передал собаку хозяйке. Ею оказалась Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мариуполе и переданная украинской стороне в рамках обмена пленными.

Кадыров добавил, что «возможно, многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне», однако, подчеркнул он, животные «не должны страдать из-за политических и иных разногласий», и пса вернули не военным, а законной хозяйке.

31 декабря на Украину в результате обмена пленными вернулись 140 военных, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он уточнил, что среди вернувшихся была собака породы американский питбультерьер. Как пояснило УНИАН, пес стал известен после того, как попал на видео выхода украинских военных с территории «Азовстали». Клика пса — Адик.

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20 мая 2022 года Минобороны заявило об освобождении территории «Азовстали». Всего с 16 мая сдались 2439 украинских военных, заблокированных на комбинате. Бои за Мариуполь шли с конца февраля, «Азовсталь» была основным очагом сопротивления украинских военных. Площадь предприятия составляет 11 кв. м, или 1/15 всего города. В ходе боевых действий комбинат был почти полностью разрушен.

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Персоны
Мир Ландау
Рамзан Кадыров обмен пленными собака Украина

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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