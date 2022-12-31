Киев сообщил о возврате 140 военных в результате обмена

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На Украину в результате обмена пленными вернулись 140 военных, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

По его словам, среди них — 82 военных ВСУ, 15 бойцов территориальной обороны, 22 человека из национальной гвардии, 11 — из военно-морских сил и еще десять пограничников.

«132 мужчины и восемь женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат. <...> Спасибо координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными», — написал Ермак.

Также среди вернувшихся — собака породы американский питбультерьер, добавил он. Пес стал известен после того, как попал в кадр на видео выхода украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, поясняет УНИАН.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в Россию из плена на Украине вернулись 82 военных. Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова уточнила, что из плена освобожден 41 военный из республики, они вернутся туда.

В декабре произошло несколько крупных обменов пленными между Киевом и Москвой. Так, 1 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об обмене в формате «50 на 50». 6 декабря депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной. Тогда в Россию вернулись 60 человек.

14 декабря о том, что Украина в результате обмена пленными вернула 64 военнослужащих, сообщал Ермак. Также Киев получил тела четырех погибших, добавил он тогда.