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Норвегия передала Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов

Минобороны Норвегии передало Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Фото:Forsvaret Фото:Forsvaret Фото:Forsvaret

Министерство обороны Норвегии передало Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«По поручению правительства Вооруженные силы Норвегии отправили Украине 10 тыс. артиллерийских снарядов. Техника уже на Украине», — говорится в сообщении Минобороны. Там уточнили, что снаряды используются в некоторых видах артиллерийских вооружений, в частности, в американских самоходных гаубицах M109 калибра 155 мм, которые Норвегия также посылала Украине.

8 июня Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы, а также запчасти к ним, боеприпасы и другое снаряжение. За день до этого Минобороны России сообщило об уничтожении самоходной гаубицы M109A3, которую ранее передавали норвежские власти.

В начале октября Германия, Дания и Норвегия пообещали профинансировать производство 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 для Украины. Zuzana 2 — это 155-миллиметровые САУ, произведенные словацкой компанией Konstrukta-Defence. Эти гаубицы применяются для уничтожения командных пунктов, средств радиосвязи, разрушения оборонительных сооружений и поражения танков и бронетранспортеров.

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Российские власти неоднократно критиковали западные страны из-за военной поддержки Украины и предупреждали, что конвои с иностранным оружием станут целями российской армии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки западного оружия не изменят параметры спецоперации, «просто доставят больше страданий Украине».

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