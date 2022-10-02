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Германия, Дания и Норвегия купят для Украины 16 САУ Zuzana на €93 млн

САУ Zuzana 2
САУ Zuzana 2 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 для Украины, сообщила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, передает Tagesschau.

Производить гаубицы будут в Словакии, уточнила министр. Стоимость поставки оценивается примерно в €93 млн. Первые САУ поступят на Украину в 2023 году.

Zuzana 2 — это 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Их производит словацкая компания Konstrukta-Defence. Эти гаубицы применяют в том числе для уничтожения командных пунктов, средств радиосвязи, сноса оборонительных сооружений и поражения танков и бронетранспортеров. Гаубица отличается большой дальностью стрельбы, высокой скорострельностью и маневренностью.

В июне Словакия и Украина уже подписывали контракт о продаже восьми таких САУ. Сумма сделки не раскрывалась. Четыре первые гаубицы Киеву передали в августе.

Министр обороны Германии прибыла в Одессу и пообещала Украине IRIS-T
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Кристина Ламбрехт

Накануне Ламбрехт посетила Одессу и встретилась там со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе переговоров она пообещала в ближайшее время поставить Украине системы ПВО IRIS-T, чтобы та могла обороняться от российской авиации и «беспилотников, которые были поставлены российской армии». В июле Welt писал, что Германия должна была поставить Украине 11 таких систем, однако поставку задержали.

Германия активно поддерживает Украину за счет пакетов финансовой и военной помощи. Страна не раз поставляла Киеву реактивные системы залпового огня, пулеметы, гаубицы и различные боеприпасы. В Берлине подчеркивали, что ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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В конце сентября газета Zeit и журнал ARD Kontraste опубликовали совместное расследование, где говорилось, что немецкие разведслужбы с мая передают Украине спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные сообщения с одобрения федерального канцлера Олафа Шольца. Все эти данные, писали издания, потенциально могут использоваться в военных целях.

Теги
гаубица поставки оружия Украина ФРГ Дания
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