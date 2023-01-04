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В МИДе заявили о провале попыток «оттеснить» Россию с Ближнего Востока

В МИДе заявили, что попытки «оттеснить» Россию с Ближнего Востока обречены на провал

Попытки «оттеснить» Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель российского МИДа по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал», — сказал дипломат.

По его словам, США самоустраняются в работе «квартета» (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью «приватизировать» арабо-израильское досье, однако попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий».

В октябре президент России Владимир Путин встретился на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Российский президент тогда сказал, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию не меняется: «Здесь никаких сомнений нет, мы всегда выступали за справедливое урегулирование на международно-правовой базе».

Как писала Axios, Аббас заявил, что Вашингтон не может в одиночку выступать посредником между Израилем и Палестиной. Затем палестинский президент добавил, что он «счастлив и удовлетворен» поддержкой со стороны России. По информации издания, в Белом доме были «глубоко разочарованы» словами Аббаса.

3 января глава российского МИДа Сергей Лавров созвонился с новым израильским коллегой Эли Коэном и поздравил его со вступлением в должность. Они обсудили в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лавров подчеркнул готовность Москвы содействовать перезапуску мирного процесса по палестино-израильскому урегулированию.

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Эли Коэн занял пост министра иностранных дел Израиля в конце декабря. На эту должность его назначил Биньямин Нетаньяху, ставший премьером в третий раз. 2 января Коэн заявил, что его ведомство будет меньше публично говорить о «российско-украинском вопросе».

Прежний глава израильского МИДа Яир Лапид после начала спецоперации на Украине осудил действия России. При этом Израиль, несмотря на просьбы Киева, не поставлял Украине оружие.

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