Axios сообщил о «разочаровании» в Белом доме из-за слов Аббаса Путину

По данным Axios, на встрече с Путиным Аббас заявил, что Палестина не доверяет американской администрации и не считает Вашингтон подходящим посредником в конфликте с Израилем

Махмуд Аббас и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Белом доме США «глубоко разочарованы» из-за слов президента Палестины Махмуда Аббаса, который сказал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным о недоверии к американской администрации, сообщает Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов.

Президенты встретились 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившем в Астане. Как пишет Axios, Аббас заявил, что Вашингтон не может в одиночку выступать посредником между Израилем и Палестиной. Затем палестинский президент добавил, что он «счастлив и удовлетворен» поддержкой со стороны России.

Два источника Axios сообщили, что сотрудники администрации президента США Джо Байдена «пришли в ярость» из-за этих слов и донесли свою позицию до американской стороны. «Мы были глубоко разочарованы тем, что президент Аббас сказал президенту Путину», — сказал изданию представитель СНБ. Он считает, что российский президент «далек» от того типа международного партнера, при помощи которого можно решить конфликт. В то же время Байден, по его словам, многие годы демонстрировал приверженность США «поиску продуктивных решений и работе над прочным миром».

Как отмечает издание, после вступления Байдена в должность президента США продолжили выделять Палестине финансовую помощь, необходимость которой ставил под сомнение его предшественник Дональд Трамп. Кроме того, разговор Аббаса и Путина состоялся через неделю после визита в Соединенные Штаты министра по гражданским делам Хусейна аль-Шейха — одной из ведущих фигур в палестинской администрации и одного из ближайших советников палестинского лидера.

Как следует из сообщения на сайте Кремля, на встрече с Аббасом Путин сказал, что позиция России по палестино-израильскому урегулированию не меняется: «Здесь никаких сомнений нет, мы всегда выступали за справедливое урегулирование на международно-правовой базе».