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Глава РЖД назвал поворот на Восток «дорогой жизни»

Глава РЖД: для предприятий европейской части России Восток — фактически дорога жизни
Для предприятий европейской части России дорога на Восток — это фактически дорога жизни, считает глава РЖД Олег Белозеров. Бизнес испытывает сложности со сбытом продукции и получением необходимых материалов
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РЖД RU000A0ZZ9R4 ₽1 000,7 Купить
Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Из-за беспрецедентных международных санкций, которые были введены против России в 2022 году после начала военной спецоперации на Украине, для многих предприятий европейской части страны поворот на Восток стал «фактически дорогой жизни», пишет глава РЖД Олег Белозеров в статье для РБК.

Он напоминает, что многие компании, в которых работают сотни тысяч россиян — металлурги, работники предприятий лесной промышленности, все, кто занят в добыче и производстве удобрений, разнообразных химикатов, целлюлозно-бумажные комбинаты и многие другие, — начали испытывать сложности со сбытом продукции и получением необходимых для производства материалов.

Белозеров считает, что в этих условиях всем надо «научиться договариваться»: «Выигрыш одного участника рынка не должен достигаться за счет проигрыша, потерь другого». «На железной дороге мы всегда сообща решали, как справиться с общими трудностями. В начале пандемии, когда разом достаточно сильно сократились объемы перевозок, перед нами встали нетривиальные вопросы: как сохранить коллектив и как сохранить инвестпрограмму, от которой зависит существование множества других промышленных предприятий и судьбы их работников», — подчеркивает топ-менеджер.

Глава РЖД также признался, что не ожидал, что в 2022 году ему придется отдавать команду «разворачивать поезда на Восток». «Я помню, как бывший руководитель РЖД Геннадий Матвеевич Фадеев рассказывал про свой разговор с первым президентом России Борисом Ельциным, как он объяснял ему, что такое железная дорога. Он говорил, что если завтра надо будет, чтобы все поезда, которые едут на запад, поехали на восток, то он даст команду и они завтра же поедут на восток. Никогда не предполагал, что мне выпадет подобное не только наблюдать, но и осуществлять», — написал он. — Сегодня стране надо на восток — и мы едем на восток, всеми возможными силами».

В сентябре 2022 года Совет потребителей РЖД пожаловался на перенос сроков расширения Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Клиенты попросили не допустить очередного сдвига ввода в постоянную эксплуатацию некоторых ключевых точек этого маршрута. Формально объекты уже построены, но введены лишь во временную эксплуатацию или не окончательно поставлены на баланс, что не позволяет организовать пропуск нужного количества поездов. В частности, по семи объектам первого этапа расширения Восточного полигона, который должен завершиться в 2022 году, речь идет о сдвиге на 5–16 месяцев.

В пресс-службе компании утверждали, что перенос сроков носит формальный характер. Там обещали, что по итогам 2022 года будет достигнута плановая провозная способность полигона в 158 млн т грузов в год.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
РЖД санкции Восток Дальний Восток Олег Белозеров
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