Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В Запорожской области ввели пропуска для проезда через блокпосты Политика, 19:33
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
Times of Israel узнала о послании Лаврову от Блинкена Политика, 19:22
В Омской области самолет на сверхнизкой высоте пролетел над шоссе. Видео Общество, 19:08
Bloomberg узнал о спорах в ФРГ по поводу замороженных российских активов Экономика, 19:04
Президент ФИФА ответил на критику за селфи с гробом Пеле Спорт, 19:00
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:19
Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении военных всем необходимым Политика, 18:19
Экс-чемпиона мира по боксу арестовали после ДТП со смертельным исходом Спорт, 18:17
Меладзе ответил на призывы лишить его гражданства из-за видео из Дубая Общество, 18:10
Путин поручил распространить льготы на воевавших в ДНР и ЛНР с 2014 года Политика, 17:44
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА РБК и Edutoria, 17:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Times of Israel узнала о послании Лаврову от Блинкена

Times of Israel: глава МИД Израиля Эли Коэн передал Лаврову послания от Блинкена
Новый глава МИД Израиля передал главе МИД России послание от госсекретаря США, узнал Times of Israel. Издание не раскрывает его содержание. МИД сообщил, что стороны обсуждали в частности «отдельные аспекты ситуации на Украине».
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с новым израильским коллегой Эли Коэном и поздравил его с вступлением в должность. Лавров рассказал Коэну «об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции».

Израильский министр передал российскому коллеге послание от госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым пообщался накануне, пишет Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник. Содержание посланий собеседник издания не уточнил. В заявлениях Госдепартамента и МИД Израиля о разговоре Коэна с Блиненом не упоминается обсуждение России или российско-украинского конфликта.

Лавров в беседе с Коэном «выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества» с Израилем. Главы ведомств обсудили «актуальные задачи двусторонней повестки дня» и укрепление торгово-экономических взаимодействий. «В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии», — отмечается в заявлении российского МИДа.

Лавров и Коэн поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лавров подчеркнул готовность Москвы содействовать перезапуску мирного процесса по палестино-израильскому урегулированию.

Эли Коэн занял пост министра иностранных дел Израиля в конце декабря. На эту должность его назначил Биньямин Нетаньяху, который 29 декабря в третий раз стал премьер-министром еврейского государства. 2 января Коэн заявил, что его ведомство будет меньше публично говорить о «российско-украинском вопросе».

Прежний глава израильского МИДа Яир Лапид после начала спецоперации на Украине осудил действия России. При этом Израиль, несмотря на просьбы Киева, не поставлял Украине оружие.

Читайте на РБК Pro
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Жидкий азот и «волшебная» курица: как Роналду поддерживает форму
Ваши счета под угрозой: в чем опасность перехода в новый Социальный фонд
Не стреляйте в «черных лебедей»: итоги российского ретейла — 2022
Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Сергей Лавров Израиль МИД Украина Энтони Блинкен США

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Axios узнал об отказе Зеленского помочь Израилю из-за позиции по ПВО
Политика
Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля
Политика
Путин обсудил с президентом Кубы совместные проекты в энергетике
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter