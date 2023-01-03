Times of Israel узнала о послании Лаврову от Блинкена

Новый глава МИД Израиля передал главе МИД России послание от госсекретаря США, узнал Times of Israel. Издание не раскрывает его содержание. МИД сообщил, что стороны обсуждали в частности «отдельные аспекты ситуации на Украине».

Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с новым израильским коллегой Эли Коэном и поздравил его с вступлением в должность. Лавров рассказал Коэну «об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции».

Израильский министр передал российскому коллеге послание от госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым пообщался накануне, пишет Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник. Содержание посланий собеседник издания не уточнил. В заявлениях Госдепартамента и МИД Израиля о разговоре Коэна с Блиненом не упоминается обсуждение России или российско-украинского конфликта.

Лавров в беседе с Коэном «выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества» с Израилем. Главы ведомств обсудили «актуальные задачи двусторонней повестки дня» и укрепление торгово-экономических взаимодействий. «В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии», — отмечается в заявлении российского МИДа.

Лавров и Коэн поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Лавров подчеркнул готовность Москвы содействовать перезапуску мирного процесса по палестино-израильскому урегулированию.

Эли Коэн занял пост министра иностранных дел Израиля в конце декабря. На эту должность его назначил Биньямин Нетаньяху, который 29 декабря в третий раз стал премьер-министром еврейского государства. 2 января Коэн заявил, что его ведомство будет меньше публично говорить о «российско-украинском вопросе».

Прежний глава израильского МИДа Яир Лапид после начала спецоперации на Украине осудил действия России. При этом Израиль, несмотря на просьбы Киева, не поставлял Украине оружие.